На КПП "Чонгар" затримали чоловіка, що перевозив марихуану [ Редактировать ]
На КПП "Чонгар" українські прикордонники затримали кримчанина, який віз марихуану. Під час проходження контролю, на речі чоловіка зреагував службовий пес.
Під час ретельної перевірки у нього виявили два пакети із зіллям. Чоловік свій незаконний вантаж пояснив просто - віз із лікувальною метою для заспокоєння.
Але тепер йому доведеться понервувати через відкрите кримінальне провадження.
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