Під час ретельної перевірки у нього виявили два пакети із зіллям

На КПП "Чонгар" українські прикордонники затримали кримчанина, який віз марихуану. Під час проходження контролю, на речі чоловіка зреагував службовий пес.

Під час ретельної перевірки у нього виявили два пакети із зіллям. Чоловік свій незаконний вантаж пояснив просто - віз із лікувальною метою для заспокоєння.

Але тепер йому доведеться понервувати через відкрите кримінальне провадження.