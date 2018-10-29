На Київщині місцева влада не вирішує проблему з розвозкою дітей [ Редактировать ]
Дев'ятеро дітей, одна машина і жінка-водій на восьмому місяці вагітності. Так їздять на уроки школярі з села Чубинське на Київщині. У чому проблема? Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти.
Ранок у школярів із села Чубинське, на Київщині, починається зі сподівань доїхати до школи. Дітей везуть на навчання у стареньких жигулях.
Ось так день у день діти їздять до школи у сусіднє село. Наближається зима, а автівка заводиться майже через раз. До того ж й водійка на восьмому місяці вагітності.
Вікторія працює музичним керівником у дитячому садочку. Двоє її дітей навчаються в школі у селі Гора, найближчої до Чубинського. На прохання батьків жінка підвозить й інших дітей. Загалом - девятьох.
"Вже так склалася моя доля, що я таксист трошки, чи надовго не знаю. Напевно надовго і ми чудово розуміємо, що немає откуди нам чекати помощі, це й виступ не для того, що ми просимо. Ми вже давно знаємо, що помочі не буде", - говорить Вікторія Довженко, мати двох школярів.
Ті, хто навчається в старших класах ходять до школи пішки. Це близько двох кілометрів. А от для малечі така мандрівка небезпечна, бо йти доводиться повз прилеглу автотрасу. Батьки кажуть, що проблему з підвезенням до навчального закладу не вирішують вже кілька років.
"Ми зверталися за допомогою. Вже четвертий рік проблему не вирішено. Урядова лінія нам відмовила, сільрада нам відмовила. Попросили не морочити голову і перевести дитину у Новоолександрівську школу, де є підвоз. Гірська школа найближча до нас. Ми маємо право вибору", - розповідає Оксана Осадча, мати школярки.
Про проблеми селян Вікторія написала у Facebook. Через що одразу стала отримувати погрози.
"Такий був дзвінок - "Шо що ти скачеш - мужчіна: шо ти скачеш? В тебе нема ні фактів, ні призвища, тобто якось ми тебе і не бачили, то ми мовчки должни дивитись на то всьо. Хто заказав у тебе цю статтю, я кажу мене заказала моя совість цю статтю"", - розповідає Вікторія Довженко, мати двох школярів.
Представники місцевої влади кажуть, що дітей підвозять, але до іншої школи - Великоолександівської. Це близько п'яти кілометрів найкоротшим шляхом. А де навчатися дітям - там чи в іншій школі, це вибір батьків.
"У нас два автобуси, які возять дітей із малої Олександрівки і із Чубинського. Більш я нічого говорити не буду", - говорить Любов Власкова, заступник голови Великоолександрівської сільської ради з питань діяльності виконавчого комітету.
Батьки у розпочі, вони не знають, як возитимуть дітей до школи з січня, коли Вікторія піде у декрет. Тому знову звернулися по допомогу до місцевих депутатів.
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