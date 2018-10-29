У Лігурії та Римі влада розпорядилася зачинити садочки та школи

Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через стихію. Найвищий рівень небезпеки - у 5-ти провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити.

За прогнозами, свого піку негода досягне сьогодні. У Лігурії та Римі влада розпорядилася зачинити садочки та школи.

Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили у провінції Венето.