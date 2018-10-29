Іще одна колона мігрантів вирушила у напрямку США. Цього разу три сотні людей ідуть до американської мрії із Сальвадору. Вони надихнулися прикладом попереднього каравану, який згуртувався у Гондурасі 2 тижні тому.

Зараз він уже налічує кілька тисяч людей, які прямують Мексикою. До США їм іще півтори тисячі кілометрів. У Вашингтоні заявили: до країни мігрантів не пустять. Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен - закликала їх змінити свої плани.

"У мене двоє дітей у США. І я уже шість років їх не бачив, оскільки мене депортували звідти. Вони зробили це несправедливо, тому я повертаюся туди. Уявіть собі нашу ситуацію, вона дуже складна. Зрозумійте, ми не знаємо, що робити", - говорить Мауріціо Галеадес, мігрант із Гондурасу.