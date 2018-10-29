Подружжя Трампів почали святкувати Геловін [ Редактировать ]
"Цукерки або неприємності". У Білому домі уже почали святкувати Геловін. Маленькі гості завітали до президента Дональда Трампа та першої леді по солодощі.
Діти військово-службовців у святкових костюмах вишикувалися перед входом до резиденції. Президентське подружжя наповнювало їхні торбинки ласощами та фотографувалося з усіма охочими.
До Геловіну Білий дім прикрасили десятками гарбузів, а колони підсвітили помаранчевим кольором.
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