"Цукерки або неприємності". У Білому домі уже почали святкувати Геловін. Маленькі гості завітали до президента Дональда Трампа та першої леді по солодощі.

Діти військово-службовців у святкових костюмах вишикувалися перед входом до резиденції. Президентське подружжя наповнювало їхні торбинки ласощами та фотографувалося з усіма охочими.

До Геловіну Білий дім прикрасили десятками гарбузів, а колони підсвітили помаранчевим кольором.