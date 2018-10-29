На Київщині дитячий яхт-клуб навчає юних спортсменів [ Редактировать ]
На Київщині дитячий яхт-клуб навчає наймолодших яхтсменів України. Тренери займаються вітрильним спортом із дітьми переселенців зі сходу, а також киянами та жителями навколишніх сіл. З юними підкорювачами вітру зустрілася Катерина Сривкова.
"Шкота - это веревка, которая регулирует парус. Она должна цепляться на вот это вот колечко, когда мы заходим на воду. Она позволяет подтягивать парус, чтобы регулировать скорость".
У свої 11 років Микита вже не раз самостійно спускав яхту на воду. Навчився цього лише за місяць.
"Это достаточно несложно, если все хорошо объяснять и усваивать материал. Это очень интересно, много эмоций, адреналин. Когда большой ветер, можно хорошо разогнаться на лодке и очень весело будет", - розповідає Микита, учень ГО "Клуб виховання традицією "Краплинка"".
Амерхан та Тамерлан разом з родиною переїхали з Донецька, коли почалася війна. Тепер, поки батьки на роботі, хлопці вчаться підкорювати вітри та хвилі.
"Плавать нравится. Мы можем справиться с яхтами".
За такі уроки платити не потрібно, заняття проводять коштом благодійників. За словами керівника клубу, для переселенців це - надважливо.
"Оказалось, что им нужно как-то войти в нашу жизнь. И самый простой способ - это что-то начать делать вместе", - говорить Маріанна Варшавська, керівник ГО "Клуб виховання традицією "Краплинка"".
За теплої погоди діти разом з наставниками виходять у море тренуватися. Регулярно влаштовують і дитячі регати. Та коли плавати холодно, для учнів проводять заняття з георгафії, метеорології та екології, а також плавання у басейні. У вітрильному спорті особливу увагу приділяють техніці безпеки.
"Мы их обучаем самостоятельным действиям в случае какой-то непредвиденной ситуации. Где-то веревочка порвется, то ли еще какая-то случайность. У нас должен быть очень высокий уровень дисциплины, они должны выполнять все распоряжения тренера. Плюс они обязаны иметь спасательный жилет", - говорить Олексій Калошин, тренер-викладач з водних видів спорту, майстер спорту.
"Вырабатывает самостоятельность, ответственность за результат, какие-то навыки взрослой жизни. Я в его возрасте был бы очень счастлив иметь такую практику", - каже Віталій, батько Ігоря, учня ГО "Клуб виховання традицією "Краплинка"".
Клуб працює вже понад 4 роки. Для багатьох мешканців навколишніх сіл це - єдина можливість спробувати стати яхтсменом та можливо навіть дорости до всесвітніх змагань.
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