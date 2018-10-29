На змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей

Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в "Іграх Нескорених". Урочиста зустріч відбудеться в Міжнародному аеропорту Бориспіль.

Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей - 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх Ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей. Цьогоріч майже кожен учасник збірної змагався у 2-3 спортивних дисциплінах.

Зустрічатимуть нескорених і наші журналісти, тож не пропустіть подробиці в наступних випусках.