"Ігри Нескорених": з Австралії повертається українська команда [ Редактировать ]
Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в "Іграх Нескорених". Урочиста зустріч відбудеться в Міжнародному аеропорту Бориспіль.
Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей - 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх Ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей. Цьогоріч майже кожен учасник збірної змагався у 2-3 спортивних дисциплінах.
Зустрічатимуть нескорених і наші журналісти, тож не пропустіть подробиці в наступних випусках.
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