Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро понедельника, 29 октября, понизился по сравнению с 26 октября на 7,04 коп. до 28,3165 UAH/USD, курс покупки - на 8,49 коп. до 28,0455 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,74 коп. до 31,8248 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,16 коп. до 32,4510 UAH/EUR.

Напомним, что курс криптовалюты также падает.