В Мукачево от кори умер 12-летний ребенок [ Редактировать ]
В субботу, 27 октября, в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево. Об этом сообщает Mukachevo.net.
"Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью раньше к нам не обращался. Привит не был. То есть имеем запоздалое поступление", - рассказал главный врач Закарпатской детской областной больницы Роман Шницер.
Состояние мальчика резко ухудшилось и его перевели в реанимационное отделение.
"Уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции. Его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть", - отметил Шницер.
Родители мальчика обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем исполнении своей работы врачами.
В Мукачевском районном отделении полиции рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство.
Ранее мы писали о том, что во Львове от кори умер ребенок.
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