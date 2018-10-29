Авиакатастрофа в Индонезии: пассажир чудом спасся от смерти [ Редактировать ]
Один из вероятных пассажиров рейса JT610 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение около индонезийского острова Ява, выжил в авиакатастрофе. Об этом сообщил в Twitter друг счастливчика, он должен был лететь в понедельник, но перенес свой рейс на несколько дней раньше - на четверг, 25 октября.
Соответственно, он не сел на борт разбившегося лайнера.
"С превеликим счастьем обнимаю его! Вспоминая это, его до сих пор колотит", - пишет мужчина в соцсети.
Он прикрепил фотографию билета, по которому летел его друг, где совпадают и авиаперевозчик, чей самолет разбился, и рейс (Джакарта - Панкалпинанг).
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.
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