Хлебная корзина в Украине подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Стоимость хлебной корзины на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году она стоила 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а ржаной хлеб - на 39%.

При этом самая дорогая хлебная корзина оказалась в Киеве - 85,4 грн, а самая дешевая в Николаевской области - 58,1 грн. Разница между этими регионами составляет более 27 грн, или 47%.

Пятерка самых дорогих регионов выглядит так:

Киев - 85,4 грн,

Киевская область - 70,7 грн,

Житомирская - 67,7 грн,

Черкасская 67,1 грн,

Закарпатская область - 65,6 грн.

ТОП - 5 самых дешевых регионов:

иколаевская область - 58,1 грн,

Одесская область - 58,6 грн,

Луганская область - 58,7 грн,

Днепропетровская - 58,9 грн

Харьковская области - 59,3 грн.

В промежутке оказались такие области, как:

Волынская область - 65 грн,

Херсонская - 64,9 грн,

Донецкая - 64,6 грн,

Ивано-Франковская,

Львовская и Хмельницкая - по 64,4 грн,

Черновицкая - 63,5 грн,

Запорожская - 63 грн,

Кировоградская - 62,8 грн,

Черниговская - 61,9 грн,

Полтавская и Сумская - по 61,4 грн,

Ровенская - 61,2 грн,

Винницкая - 60,5 грн,

Тернопольская область - 59,9 грн.

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