Хлебная корзина в Украине значительно подорожала [ Редактировать ]
Хлебная корзина в Украине подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.
Стоимость хлебной корзины на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году она стоила 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а ржаной хлеб - на 39%.
При этом самая дорогая хлебная корзина оказалась в Киеве - 85,4 грн, а самая дешевая в Николаевской области - 58,1 грн. Разница между этими регионами составляет более 27 грн, или 47%.
Пятерка самых дорогих регионов выглядит так:
- Киев - 85,4 грн,
- Киевская область - 70,7 грн,
- Житомирская - 67,7 грн,
- Черкасская 67,1 грн,
- Закарпатская область - 65,6 грн.
ТОП - 5 самых дешевых регионов:
- иколаевская область - 58,1 грн,
- Одесская область - 58,6 грн,
- Луганская область - 58,7 грн,
- Днепропетровская - 58,9 грн
- Харьковская области - 59,3 грн.
В промежутке оказались такие области, как:
- Волынская область - 65 грн,
- Херсонская - 64,9 грн,
- Донецкая - 64,6 грн,
- Ивано-Франковская,
- Львовская и Хмельницкая - по 64,4 грн,
- Черновицкая - 63,5 грн,
- Запорожская - 63 грн,
- Кировоградская - 62,8 грн,
- Черниговская - 61,9 грн,
- Полтавская и Сумская - по 61,4 грн,
- Ровенская - 61,2 грн,
- Винницкая - 60,5 грн,
- Тернопольская область - 59,9 грн.
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