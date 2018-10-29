Супруги из Великобритании лишились своего медового месяца из-за собаки, которая сгрызла их загранпаспорт. Об этом сообщает Daily Mail.

Даниэль и Тиа Фартинг заплатили за путевку четыре тысячи фунтов стерлингов и прилетели в Индонезию 16-часовым рейсом, однако сотрудники аэропорта развернули их на границе из-за испорченного паспорта Даниэля. В связи с этим молодоженам пришлось улететь обратно первым же рейсом.

Оказалось, что их четырехлетний пес Мило отгрыз часть паспорта, будучи еще щенком. Сотрудники пограничных войск Великобритании заверили пару, что проблем на границе не возникнет, так как все данные в документе остались нетронутыми.

Тем не менее их не пустили на Бали. Вдобавок, когда супруги заехали в Сингапур на обратном пути, Даниэля допрашивали семь часов, а его жена потратила около 18 тысяч рублей на звонки родственникам. Из-за случившегося молодожены лишились всех своих накоплений.

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