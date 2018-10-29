Николая Караченцова похоронили в Москве (видео) [ Редактировать ]
Легендарный актер Николай Караченцов похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
На последнее прощание пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники артиста, передает ТАСС.
Могила артиста расположена рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.
Церемония прощания с Караченцовым прошла в театре "Ленком", а отпевали актера в московском храме Воскресения Словущего.
Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября. Он не дожил один день до своего 74-летия.
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