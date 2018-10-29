В 16:00 29 октября в Николаеве столкнулись мотоциклист на Honda и грузовик Renault.

Мотоцикл ехал по улице Троицкой. Грузовик выехал через две сплошные разделительные линии с территории склада, расположенного на противоположной стороне улицы, а мотоциклист не успел увернуться, сообщает местное издание "Новости-N".

После столкновения мотоцикл и мотоциклист пересекли всю проезжую часть и упали на обочине.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и умер в автомобиле "скорой помощи".

Днем ранее в Киеве иномарки столкнулись "лоб в лоб".