Смертельное ДТП в Николаеве: грузовик снес мотоциклиста (видео) [ Редактировать ]
В 16:00 29 октября в Николаеве столкнулись мотоциклист на Honda и грузовик Renault.
Мотоцикл ехал по улице Троицкой. Грузовик выехал через две сплошные разделительные линии с территории склада, расположенного на противоположной стороне улицы, а мотоциклист не успел увернуться, сообщает местное издание "Новости-N".
После столкновения мотоцикл и мотоциклист пересекли всю проезжую часть и упали на обочине.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и умер в автомобиле "скорой помощи".
Днем ранее в Киеве иномарки столкнулись "лоб в лоб".
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