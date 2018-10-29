Кричали и молились: пассажиры "Боинга" сняли видео перед смертью [ Редактировать ]
Пассажиры падающего "Боинга" в Индонезии сняли видео того, что творилось в салоне лайнера за минуту до авиакатастрофы 29 октября.
Запись спасена из выловленного смартфона и размещена представителем Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии в Twitter.
В частности, на записи слышно, как люди громко молятся. Затем слышны вскрики.
Video ini BUKAN penumpang pesawat Lion Air JT 610. Tetapi ini penumpang pesawat Lion Air JT 353 Padang-Jakarta yang turbulensi dan semua penumpang selamat beberapa waktu yang lalu. Tidak ada video/foto kondisi penumpang sebelum JT 610 jatuh. Jangan ikut menyebarkan hoax. pic.twitter.com/VbGYaBlVop— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты - столицы Индонезии. Погибли 189 пассажиров.
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