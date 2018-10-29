Квота на первую партию была забронирована за 1 минуту. Фото: itc.ua

Первая партия нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 распродана всего за одну минуту после старта продаж.

Когда компания Xiaomi представила в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, в онлайн-магазине открылись предзаказы на новинку. Квота на первую партию была забронирована за 1 минуту, передает ITC.ua.

Как обычно, при таких анонсах компания не раскрывает точный объем стартовой партии, но у Xiaomi он обычно измеряется десятками тысяч.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащен SoC Snapdragon 845 и дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает рекордные 93,4% площади лицевой панели.

В конфигурацию также входит сдвоенная селфи-камера разрешением 24 Мп и двойная основная на 12 Мп.

Специалисты DxOMark оценили фото- и видеовозможности Xiaomi Mi Mix 3 на уровне камеры Galaxy Note9.

Фактические отгрузки стандартных версий Xiaomi Mi Mix 3, цены на которые варьируются в пределах от 475 долларов до 575 долларов, начнутся 1 ноября.

Ранее Xiaomi выпустила телефон стоимостью 29 долларов.