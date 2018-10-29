Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за минуту [ Редактировать ]
Первая партия нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 распродана всего за одну минуту после старта продаж.
Когда компания Xiaomi представила в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, в онлайн-магазине открылись предзаказы на новинку. Квота на первую партию была забронирована за 1 минуту, передает ITC.ua.
Как обычно, при таких анонсах компания не раскрывает точный объем стартовой партии, но у Xiaomi он обычно измеряется десятками тысяч.
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащен SoC Snapdragon 845 и дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает рекордные 93,4% площади лицевой панели.
В конфигурацию также входит сдвоенная селфи-камера разрешением 24 Мп и двойная основная на 12 Мп.
Специалисты DxOMark оценили фото- и видеовозможности Xiaomi Mi Mix 3 на уровне камеры Galaxy Note9.
Фактические отгрузки стандартных версий Xiaomi Mi Mix 3, цены на которые варьируются в пределах от 475 долларов до 575 долларов, начнутся 1 ноября.
Ранее Xiaomi выпустила телефон стоимостью 29 долларов.
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