У Румунії перекинувся пасажирський автобус [ Редактировать ]
Українців серед пасажирів автобуса, який перекинувся у Румунії цієї ночі, - не було. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Транспортний засіб, який повертався з Іспанії, потрапив в аварію на території повіту Хунедоара, в західній частині країни. На момент аварії в автобусі перебували 72 людини. Один пасажир загинув, 32 шпиталізували з пораненнями.
Що стало причиною ДТП - наразі незрозуміло. Поліція веде розслідування.
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