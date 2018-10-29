Українців серед пасажирів автобуса, який перекинувся у Румунії цієї ночі, - не було. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Транспортний засіб, який повертався з Іспанії, потрапив в аварію на території повіту Хунедоара, в західній частині країни. На момент аварії в автобусі перебували 72 людини. Один пасажир загинув, 32 шпиталізували з пораненнями.

Що стало причиною ДТП - наразі незрозуміло. Поліція веде розслідування.