Аварія на перегонах: до Дніпра привезли постраждалу у дівчинку [ Редактировать ]
10-річну Дашу, яка постраждала у результаті аварії під час перегонів на виживання - у комі перевезли до Дніпра.
Лікарям обласної дитячої лікарні вдалося стабілізувати стан дівчинки. Вона опритомніла, почала самостійно дихати. Однак стан і досі тяжкий - відкрита черепно-мозкова травма, перелом тазу та ключиці, забій серця, легені та внутрішніх органів.
Нагадаємо, на вихідних у Кривому Розі під час змагань, автівка каскадера на повній швидкості влетіла у натовп глядачів. Постраждало 4 людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.
"В настоящее время удалось ее стабилизировать. Сознание путанное, но уже не кома. Проводится сейчас дополнительное обследование. Как раз сегодня будет решаться тактика дальнейшего оперативного лечения", - повідомив Сергій Інюшин, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.
"Поліція проводить перевірку стосовну техніки безпеки, які були забезпеченні під час цього змагання. І можливо, найближчим часом будуть додаткові кримінальні провадження. Однак нам потрібно провести відповідні слідчі дії для цього. Триває слідство. Водій не затриманий, він співпрацює зі слідством", - повідомила Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
по теме
У ДТП на Тернопільщині постраждали двоє дітей
Аварія сталася неподалік міста Чортків - автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з іншою автівкою
В смертельном ДТП в Днепре столкнулись четыре авто (фото)
В Днепре произошло столкновение четырех автомобилей, что привело к трагическим последствиям
Жуткое ДТП в Киеве: иномарки столкнулись "лоб в лоб" (фото)
На пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП
В Кривом Роге автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонок (видео)
Водитель машины под номером 25 не справился с управлением
В Днепре автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
Точно неизвестно, переходил ли мужчина дорогу по пешеходному переходу, но инцидент произошел возле "зебры"