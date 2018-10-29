10-річну Дашу, яка постраждала у результаті аварії під час перегонів на виживання - у комі перевезли до Дніпра.

Лікарям обласної дитячої лікарні вдалося стабілізувати стан дівчинки. Вона опритомніла, почала самостійно дихати. Однак стан і досі тяжкий - відкрита черепно-мозкова травма, перелом тазу та ключиці, забій серця, легені та внутрішніх органів.

Нагадаємо, на вихідних у Кривому Розі під час змагань, автівка каскадера на повній швидкості влетіла у натовп глядачів. Постраждало 4 людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.

"В настоящее время удалось ее стабилизировать. Сознание путанное, но уже не кома. Проводится сейчас дополнительное обследование. Как раз сегодня будет решаться тактика дальнейшего оперативного лечения", - повідомив Сергій Інюшин, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

"Поліція проводить перевірку стосовну техніки безпеки, які були забезпеченні під час цього змагання. І можливо, найближчим часом будуть додаткові кримінальні провадження. Однак нам потрібно провести відповідні слідчі дії для цього. Триває слідство. Водій не затриманий, він співпрацює зі слідством", - повідомила Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.