На Закарпатті від кору помер підліток. До інфекційного відділення обласної дитячої лікарні хворого у вкрай тяжкому стані привезли вранці в суботу.

Попередньо - лікарі діагностували кір.

За словами медиків, захворів хлопець приблизно за тиждень до шпиталізації. Щеплення проти кору він не мав. Рідні розповідають - хлопця тиждень лікували вдома під наглядом лікаря обласної дитячої лікарні.

Кір медики діагностували, але не шпиталізували пацієнта, оскільки його стан був задовільний. Що викликало такий стрімкий розвиток хвороби і що саме спричинило смерть - нині з'ясовують і медики, і правоохоронці.