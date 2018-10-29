Италию затапливает от аномальных дождей, а Венецию 29 октября затопило так, что 70 процентов города оказались под водой.

Город часто испытывает подтопления из-за погодных условий, но нынешний уровень воды крайне высок - он поднялся до отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Синоптики предсказывают, что он в ближайшее время может подняться даже до 160 сантиметров, сообщает dw.com.

Нынешний уровень воды, по данным службы статистики города, является самым высоким с ноября 2012 года, а до 160 сантиметров вода в Венеции раз поднималась в декабре 1979 года.

Из-за ливней и штормов в последнее время пострадала значительная часть Италии. Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты. Самый высокий уровень штормового предупреждения состоянию на 29 октября объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицили

Реки выходят из берегов, дороги перекрыты, а спасатели в течение последних полсуток получили сотни вызовов за погодных условий. На севере страны спасатели сообщают о нескольких легкораненых из-за непогоды.

Несколькими днями ранее Рим сначала затопило, а затем сковало льдом.