Венеция ушла под воду (фото, видео) [ Редактировать ]
Италию затапливает от аномальных дождей, а Венецию 29 октября затопило так, что 70 процентов города оказались под водой.
Город часто испытывает подтопления из-за погодных условий, но нынешний уровень воды крайне высок - он поднялся до отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Синоптики предсказывают, что он в ближайшее время может подняться даже до 160 сантиметров, сообщает dw.com.
Нынешний уровень воды, по данным службы статистики города, является самым высоким с ноября 2012 года, а до 160 сантиметров вода в Венеции раз поднималась в декабре 1979 года.
Из-за ливней и штормов в последнее время пострадала значительная часть Италии. Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты. Самый высокий уровень штормового предупреждения состоянию на 29 октября объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицили
Реки выходят из берегов, дороги перекрыты, а спасатели в течение последних полсуток получили сотни вызовов за погодных условий. На севере страны спасатели сообщают о нескольких легкораненых из-за непогоды.
Несколькими днями ранее Рим сначала затопило, а затем сковало льдом.
по теме
В Італії оголосили червоний рівень загрози
Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через стихію. Найвищий рівень небезпеки - у 5-ти провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити
Негода в Італії: на півночі оголосили червоний рівень загрози
Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через негоду. Найвищий рівень небезпеки - у 5-ти північних провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити
Снег и метель: ГСЧС предупредила о резкой смене погоды
С 24 октября в Украине произойдет резкое изменение погодных условий
Затопленный Рим: город сковало льдом (фото, видео)
На Рим налетела буря с сильным ливнем и градом и большую часть города сковали потоки воды и льда
В Риме затопило метро
В центре Рима затопило несколько станций метро из-за сильного дождя