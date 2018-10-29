В социальной сети Twitter решили убрать кнопку Like в виде сердечка. Это намерение будет реализовано в ближайшее время, сообщил основатель платформы Джек Дорси.

Дорси заявил, что сам он никогда не являлся поклонником данной функции, передает Mashable.

В марте разработчики соцсети представили функцию закладок, благодаря которой пользователи могут сохранять твиты, не нажимая на данную кнопку.

"Потенциальное удаление подобных кнопок является частью усилий по созданию более здоровой атмосферы для дебатов на платформе", - прокомментировали эксперты.

Реакция пользователей на решение Дорси касательно данной кнопки оказалась противоречивой. Ряд юзеров выразил мнение, что подобные шаги не стоят на повестке дня и соцсеть имеет куда более серьезные проблемы, нежели удаление кнопки Like.

Ранее в Twitter заблокировали 70-летнюю американку, которая пишет восхищенные отзывы о Дональде Трампе по 14 часов в день.