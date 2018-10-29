Знизити тарифи на газ усупереч інтересам товстосумів - таке рішення має ухвалити влада. У цьому впевнений і лідер партії "За життя". За його словами, вже занадто довго фінансові магнати нехтують правами українців.

"Это уже преступление высокого уровня. И хочу сказать всем украинцам - мы добываем в нашей стране 20,4 кубов газа. А потребляем все вместе, плюс бюджетные организации 15,4. Вот по этой себестоимости, то есть, с тарифами, сниженными в 3 раза - мы должны идти к населению. Все остальное - это преступная сверхприбыль богачей.

Задача у нас проста - как сделали нормальные страны, как сделала Норвегия - мы должны вернуть недра, как это положено по Конституции, государству. И тарифы вернуть в 3 раза. Проблема есть? Есть. Пострадают человек 15 олигархов. Ну, Бог с ними, пусть потерпят. Чем весь народ будет терпеть. Вот, наша позиция по тарифам.

Я считаю, когда люди получают зарплату не совместимую с жизнью, а тарифы не совместимы с зарплатой - кто-то занимается геноцидом народа. И народ должен сопротивляться. По крайней мере, мы будем готовить, мягко говоря, акции Конституционного сопротивления", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат, лідер партії "За життя".