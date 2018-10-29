Ну а поки армійці воюють, чиновники - не гребують нажитися на коштах для оборони. Директору державного конструкторського бюро "Артилерійське озброєння" вручили підозру у розтраті бюджетних грошей - про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури. Розмір збитків - близько півтора мільйона гривень.

За даними слідства, чиновник придбав обладнання для підприємства за завищеною ціною. Йому запропонували внести заставу, яка дорівнює розміру збитків.