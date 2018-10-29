Директора конструкторського бюро звинуватили у фінансових зловживаннях [ Редактировать ]
Ну а поки армійці воюють, чиновники - не гребують нажитися на коштах для оборони. Директору державного конструкторського бюро "Артилерійське озброєння" вручили підозру у розтраті бюджетних грошей - про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури. Розмір збитків - близько півтора мільйона гривень.
За даними слідства, чиновник придбав обладнання для підприємства за завищеною ціною. Йому запропонували внести заставу, яка дорівнює розміру збитків.
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