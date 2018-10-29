В Індонезії зазнав катастрофи пасажирський "Боїнг". Він упав у море неподалік острова Ява. На борту було 189 людей, не вижив ніхто.

На місці трагедії досі триває пошукова операція. Корпус літака знайти наразі не вдалося - заважає сильна підводна течія. Що відомо натепер - про це у нашому матеріалі.

Аеропорт індонезійського міста Панкалпінанг. Десятки людей провели тут багато тривожних годин в очікуванні звісток про долю рейсу JT610 авіакомпанії Lion Air. Пасажирський лайнер вилетів із Джакарти, але пункту призначення так і не дістався.

"Я чекала до восьмої ранку, але новин не було. Запитала в працівника аеропорту, він сказав, що з літком втрачено зв'язок", - говорить Маріані, родичка пасажира рейсу JT610.

Лайнер зник із радарів приблизно о пів на сьому ранку, через 13 хвилин після злету. Екіпаж встиг зробити запит на екстрене повернення в аеропорт. Однак здійснити посадку не вдалося. "Боїнг-737" упав у Яванське море, за 15 кілометрів від берега. Поверхню затягнула нафтова пляма. Перші рятувальні команди виявили у воді фрагменти літака та особисті речі пасажирів.

"Ми знайшли кілька посвідчень особи, паспорти, водійські права, поліси медичного страхування, а також банківські картки. Сьогодні нам допомагають військові і поліцейські, ми розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію. Спорядили 300 військових і поліцейських", - повідомляє Нугрохо Вірьянто, представник Національної агенції з подолання надзвичайних ситуацій.

На борту був 181 пасажир, серед них - двоє дітей та немовля, а також вісім членів екіпажу. Цим рейсом летіли 20 співробітників міністерства фінансів Індонезії.

"Я припускаю, що ніхто не вижив. Ми знаходимо фрагменти тіл, і минуло вже кілька годин після катастрофи, тому, можливо, всі 189 людей загинули", - говорить Бомбанґ Суріо Аджі, керівник операцій національної агенції з подолання надзвичайних ситуацій.

Lion Air - найбільший бюджетний перевізник Індонезії. Відомо, що компанія мала серйозні проблеми з авіаційною безпекою. Її літаки навіть потрапляли у "чорний список" ЄС, їм було заборонено літати над європейськими країнами. Хоча сам "Боїнг" експлуатували всього два місяці. Ба більше - кермували лайнером досвідчені пілоти: у капітана - шість тисяч годин нальотів, у другого пілота - майже п'ять тисяч. Погодні умови були сприятливими.

"Востаннє цей літак летів із Денпасара до джакартського аеропорту. Йому дозволили летіти. Справді, повідомлення про технічну проблему були, але ми її усунули. Якби літак був зламаний, йому б не дозволили вилетіти з Денпасара", - заявляє Едвард Сираї, генеральний директор авіакомпанії.

Головне завдання пошукових команд зараз - знайти бортові самописці. Вони допоможуть встановити, що сталося з літаком в останні хвилини перед падінням. За наявною інформацією, у лайнера вибухнув паливний бак.