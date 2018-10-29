Англія в жалобі. В авіакатастрофі загинув власник футбольного клубу "Лестер-сіті". Стадіон команди потопає у квітах. Співчуття висловив принц Вільям. За що англійці так полюбили мільярдера та чим він запам'ятається? - в матеріалі нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.

Люди несуть квіти до стадіону. Тут залишають футболки та шарфи клубу "Лестер-сіті" із зворушливими словами вдячності й суму. Власник команди Вішай Шрівадданапрабха завоював любов усього міста.

"Він був фантастичною людиною. Я - фанат "Лестера" 60 років і вважаю, що він був найкращим власником в історії", - говорить Джон Велфорд, фанат футбольного клубу "Лестер-сіті".

Трагедія сталася після закінчення матчу на домашньому стадіоні "Лестера". Пан Вішай часто прилітав на ігри на власному гвинтокрилі. Він не пропускав жодної. Та цього разу вертоліт почав втрачати швидкість одразу після злету. Він розбився неподалік - на автомобільній стоянці. Пожежники 20 хвилин не могли загасити вогонь:

"О, Господи! Це ж вертоліт власника! Він щойно рухнув з неба!"

У катастрофі загинуло п'ятеро людей. Крім Вішая, обидва пілоти та двоє помічників Шрівадданапрабха.

"Вшануймо його пам'ять хвилиною мовчання".

Фінальний свисток для власника "Лестера" лунає на кожному матчі в країні. Його вшанували на іграх "Манчестера", "Челсі" та "Евертона".

Сам мільярдер - уродженець Таїланду. Англійський клуб купив 8 років тому, коли той ледве животів. "Лестер" посідав останні місця в другому ешелоні, зазнаючи поразки за поразкою.

"Ми заборгували навіть за молоко й були у відчаї, коли нас перекупив пан Вішай. І він зробив блискучу роботу. Ми ніколи б не досягли таких висот, якби не новий власник. Його загибель - неймовірно трагічна подія для всіх нас", - говорить Алан Бірченалл, співробітник футбольного клубу "Лестер-сіті".

Команді дійсно вдалося неможливе. Вона вперше за 132-річну історію клубу виграла англійську прем'єр-лігу. Коли її шанси на перемогу оцінювали як 5000 до одного.

Співчуття родині власника висловили прем'єр-міністр Тереза Мей та президент Англійської футбольної асоціації принц Вільям. Загиблий вклав мільйони не лише в розвиток клубу. Він жертвував великі суми на потреби міста. Допомагав лікарні та університету.

Причини авіакатастрофи досі незрозумілі. Відомо, що пілот мав 20 років досвіду та вважався професіоналом. Служба розслідування авіапригод уже вивчає дані бортового самописця. Її експерти наразі досліджують місце аварії.