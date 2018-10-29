29 октября торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,20/28,24 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,17/28,19 гривны за доллар (разница 3/5 копеек в сторону удорожания гривны).

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,17, максимальные - 28,20. В продаже, минимальные котировки с момента открытия составили 28,19, максимальные - 28,24, сообщает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,1733/32,2161 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,0659/32,0886 гривны за евро.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4288/0,4297 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4287/0,4293 гривны за рубль.

Ранее в МВФ дали прогноз касательно курса гривны на 2019 год.