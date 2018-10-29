Взрыв в центре Киева: на место прибыли 10 полицейских авто [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева на улице Ивана Кудри прогремел взрыв.
На месте уже находятся более десяти авто Нацполиции, сообщает УНН.
По предварительным данным, взорвался автомобиль. Информации о пострадавших пока нет, но в соцсетях очевидцы сообщают о наличии на месте пожарных автомобилей и "скорых".
Фото: facebook.com/Stanislav.Rechynskyy
ОБНОВЛЕНО 22:35: В Нацполиции прокомментировали происшествие:
"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция так как было обращение, но ничего криминального нет", - сообщили в полиции.
Несколькими днями ранее в Киеве среди ночи также вспыхнула дорогая иномарка.
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