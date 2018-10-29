В Печерском районе Киева на улице Ивана Кудри прогремел взрыв.

На месте уже находятся более десяти авто Нацполиции, сообщает УНН.

По предварительным данным, взорвался автомобиль. Информации о пострадавших пока нет, но в соцсетях очевидцы сообщают о наличии на месте пожарных автомобилей и "скорых".

Фото: facebook.com/Stanislav.Rechynskyy

ОБНОВЛЕНО 22:35: В Нацполиции прокомментировали происшествие:

"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция так как было обращение, но ничего криминального нет", - сообщили в полиции.

Несколькими днями ранее в Киеве среди ночи также вспыхнула дорогая иномарка.