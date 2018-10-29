У місті Чунцин шукають пасажирів автобуса, який упав у річку

Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла двох загиблих. Загалом у салоні було більше 10 людей