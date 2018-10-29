В Пакистане автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек [ Редактировать ]
В Пакистане пассажирский автобус слетел в пропасть - погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.
Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан. Спасателям удалось поднять 17 тел, однако поисковым работам мешает удаленность местности.
По предварительной версии, автобус не удержался на скользкой дороге и слетел в пропасть.
Напомним, что в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми.
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