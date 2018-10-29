В Новом Орлеане, США, застрелили американского рэпера Young Greatness.

ЧП случилось 29 октября возле ресторана сети Waffle House. Певец скончался в возрасте 34 года, сообщает ВВС.

Полиция ищет двух подозреваемых.

Young Greatness, настоящее имя которого - Теодор Джонс, получил широкую известность за свой трек 2015 года Moolah, который на YouTube просмотрели более 30 миллионов раз.

Ранее, 24 октября, скончался южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо.