В США убили известного рэпера [ Редактировать ]
Теодору Джонсу было 34 года. Кадр: youtube.com/djvlad
В Новом Орлеане, США, застрелили американского рэпера Young Greatness.
ЧП случилось 29 октября возле ресторана сети Waffle House. Певец скончался в возрасте 34 года, сообщает ВВС.
Полиция ищет двух подозреваемых.
Young Greatness, настоящее имя которого - Теодор Джонс, получил широкую известность за свой трек 2015 года Moolah, который на YouTube просмотрели более 30 миллионов раз.
Ранее, 24 октября, скончался южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо.
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