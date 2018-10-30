Взрыв в центре Киева: полиция назвала причину [ Редактировать ]
Вечером 29 октября в Киеве на улице Ивана Кудри произошло короткое замыкание линий электропередач, которые проходят под землей.
Инцидент произошел по вул. Ивана Кудри, 42. На место происшествия прибыли взрывотехники, "скорая", спасатели и полицейские.
К счастью, информация о взрыве не подтвердилась. Специалисты установили, что произошло замыкание электрокабеля.
"Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет!" - прокомментировала инцидент пресс-служба полиции Киева в Facebook.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в Киеве на улице Кудри произошел взрыв, однако эта информация не подтвердилась.
Ранее мы сообщали о том, что женщина взорвала себя в центре Туниса.
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