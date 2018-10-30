Вечером 29 октября в Киеве на улице Ивана Кудри произошло короткое замыкание линий электропередач, которые проходят под землей.

Инцидент произошел по вул. Ивана Кудри, 42. На место происшествия прибыли взрывотехники, "скорая", спасатели и полицейские.

К счастью, информация о взрыве не подтвердилась. Специалисты установили, что произошло замыкание электрокабеля.

"Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет!" - прокомментировала инцидент пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в Киеве на улице Кудри произошел взрыв, однако эта информация не подтвердилась.

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