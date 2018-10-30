Компания ADATA, которая является одним из мировых производителей решений хранения данных, в прошлом месяце представила SSD-модуль типа NVMe XPG SX6000 Pro. Подобных модулей на рынке предостаточно, но каждый обладает своими неповторимыми особенностями, которые привлекают по-своему.

В частности, модель XPG SX6000 Pro предлагает покупателям неплохие аппаратные характеристики с привлекательным дизайном и все это доступный ценник. Оправдывает ли выше озвученные тезисы XPG SX6000 Pro, я решил проверить лично. Прежде всего хочу поблагодарить ADATA за предоставленный на обзор тестовый образец для анализа.

Упаковка и дизайн

Упаковка ADATA XPG SX6000 Pro проста и понятна: упаковано устройство в небольшую картонную коробку с ярким дизайном, который дает понять, что гаджет явно ориентирован на игровую аудиторию, а значит должен выдерживать даже самые большие нагрузки.

Внутри в пластиковом блистере находится ADATA SX6000 Pro с алюминиевым радиатором, на одной стороне которого нанесен клей для быстрого монтажа. Вообще, наличие данного аксессуара намекает на то, что этот накопитель имеет свойство сильно нагреваться, поэтому крепление его поможет обеспечить теплоотвод. Нужен ли этот радиатор на практике, я расскажу ниже.

После извлечения ADATA SX6000 Pro из коробки можно рассмотреть девайс во всей красе. XPG SX6000 распаян на плате стандартных размеров – M.2 2280 мм. Этот NVMe накопитель изготовлен из высококачественной и приятной на вид черной печатной платы, которая хорошо впишется в дизайн современных черных геймерских материнских плат. Толщина носителя – 3,5 мм. Вес всего 8 грамм.

Все компоненты расположены на одной стороне печатной платы, что делает ее очень компактной и идеальной для использования на ноутбуках и компьютерах даже самых маленьких типоразмеров.

Технические особенности

ADATA XPG SX6000 Pro представлен в версиях на 128 ГБ, 256 ГБ, а еще 512 ГБ и 1 ТБ. Мне на обзор досталась версия на 256 ГБ. Модули памяти используются собственного производства.

Работает NVMe накопитель с контроллером Realtek RTS5760, представленный в 2016 году и зарекомендовавший себя, как надежная модель для бюджетного сегмента с поддержкой PCI Express 2.0 x4. Такой ход помог очень сильно удешевить SX6000 Pro, чтобы остаться в сегменте рынка начального уровня.

Тип памяти, используемый в XPG SX6000 Pro - 3D TLC с кешированием типа SLC и буфером DRAM. Конечно, это не передовые функции, но намерение ADATA состоит в том, чтобы предложить покупателям продукт с лучшими отношением между качеством и ценой.

Использование TLC-памяти уменьшает затраты по сравнению с использованием MLC-памяти, но даже несмотря на это, NVMe накопитель оказывается намного быстрее, чем SSD на основе интерфейса SATA III. Все модели 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ обладают скоростью чтения 2100 МБ/с и запись 1500 МБ/с.

ADATA XPG SX6000 Pro также включает в себя технологию HMB (Host Memory Buffer), которая является буфером памяти хоста в кеше SLC, что предлагает отличную случайную производительность до 250K/240K IOPS. Благодаря этой технологии тяжелые игры загрузятся буквально за секунды.

ADATA XPG SX6000 Pro также поддерживает технологию коррекции ошибок проверки четности с низкой плотностью (LDPC), которая отвечает за обнаружение и исправление широкого спектра ошибок при передаче данных, что обеспечивает более надежную работу и длительный срок службы.

Тестирование

Тестовый стенд включает в себя следующую конфигурацию:

Результаты тестов в различных бенчмарках:

В тестах производительности удалось достигнуть заявленной скорости в 2100 Мбайт/с при чтении и 1500 МБ/с при записи. Сам процесс чтения/записи практически везде стабильный, но лишь под самый конец был замечен небольшой скачек в сторону уменьшения, но в рамках погрешности. В целом, стресс-тест накопитель выдержал.

Что касается температурных показателей, то использование радиатора смогло снизить тепловыделение на 4 градуса по Цельсию. Это не много, но позволяет хоть немного снизить температуру. Благо до критических температур накопитель во время стресс-тестов не нагревался.

Итог

ADATA XPG SX6000 Pro смело можно назвать высокопроизводительным NVME SSD, который будет интересен не только для игроков, но и для профессиональных пользователей компьютеров, которые ищут недорогое решение среди быстрых твердотельных накопителей.

Данная модель обладает памятью 3D TLC, надежным контроллером Realtek и эффективным радиатором для рассеивания тепла, что помогает снизить температуру. Правда до оценки "идеально" он не дотягивает только из-за использования технологии TLC вместо долговечной MLC, но, с другой стороны, использование более доступной памяти делает ADATA XPG SX6000 Pro самым дешевым и быстрым NVME SSD накопителем на рынке.