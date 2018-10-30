На небе полная Луна в Рыбах. Вас ждет забавное приключение, в котором не придется скучать. Отличный повод пересмотреть свои жизненные приоритеты и подкорректировать их. Пора добавить себе изысканности, даже аристократизма. Займитесь чтением книг и пересмотром поучительных фильмов и передач.

Овен

У вас появится возможность улучшить условия проживания в своем доме, возможно, выиграете в какой-то акции. Некоторые старые вещи можно выбросить и заменить их на современные. То, что вы не закрываете двери в прошлое, мешает вашему будущему.

Телец

Совершенно без приглашения к вам могут явиться дальние родственники. Будьте готовы к дополнительным расходам, которые вряд ли вас порадуют. Также в этот день есть вероятность узнать новость, которую вы давно ждали.

Близнецы

Возможны незначительные финансовые трудности, но они легки решаемы. Не отказывайтесь от общения с родными из-за мелких неурядиц и передряг. Учитесь просить прощения и усмирять гордыню. Не грубите коллегам, в будущем вам придется к ним обратиться.

Рак

Сегодня придется провести серьезную работу над собой. Изменения пойдут только на пользу, если искренне захотите порадовать себя и родных. В начале дня можете получить известие, которое заставит вас критически оценить свое поведение.

Лев

Вам необходимо разобраться с личными проблемами и скорректировать свое поведение. Вскоре вы убедитесь, что выбрали правильный путь. Не бойтесь отстаивать свое мнение в рабочих делах. Начальник вас ценит, просите о повышении.

Дева

Хотите вы того или нет, но окажитесь прямо в эпицентре внимания. Сегодня ваша харизма и магия помогут завести знакомство с с интересными, а что важнее - полезными людьми. Оцените адекватно свой круг общения, возможно, кто-то тянет вас вниз.

Весы

Сегодня вы почувствуете, настолько ваши коллеги вас уважают. Для многих в коллективе вы - лучший лидер и вожак стаи. Подумайте, нужна ли вам власть, или затеваете переворот ради спортивного интереса? Вечер лучше провести в одиночестве, чтобы спокойно разобраться со своими чувствами и мыслями.

Скорпион

Если вы желаете провести день в спокойной обстановке, то будьте максимально нейтральными. Многим представителям знака надоест громкое и беззаботное времяпровождение. Вечером не засиживайтесь дома, а отправляйтесь в культурное место.

Стрелец

Вы с трудом сможете справляться с домашними делами. Возможно, захочется отдохнуть от всех и всего. Соберите вокруг себя приятную компанию и постарайтесь оставаться собой. День подходит для обработки внутренних психологических проблем.

Козерог

В вас могут проснутся экстрасенсорные способности. Интуиция в этот день будет сильна, как никогда. Возможно, удивите себя и друзей неожиданным прогнозом, который вскоре сбудется. Если захотите развивать свой дар, то сможете реализоваться в этой области.

Водолей

День пройдет в интенсивном дружеском общении, вы сможете весело проводить время в своей компании и развлекаться. Отпустите хоть на некоторое время свои мысли, позвольте себе отдохнуть от работы. Не заводите интриг на стороне.

Рыбы

Вам стоит более оптимистично смотреть в будущее и не бояться строить грандиозные планы - многое из того, о чем вы мечтаете, вскоре будет выполнено. Проявите заботу о родителях и детей. Если таите на кого-то обиду, то скажите об этом прямо.

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