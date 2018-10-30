Номер телефона играет такую же роль, как и наше имя. Для того, чтобы узнать, что означает ваш номер, проведите простые подсчеты и сведите свой номер к простому однозначному числу.

К примеру, возьмем произвольный номер 79135414236. 7+9+1+3+5+4+1+4+2+3+6 = 45 = 9.

Теперь расшифруем, что же означает эта цифра.

Цифра 1

Такой номер телефона благоприятствует проявлению личной инициативы, он способствует независимым и активным действиям, новым началам. Этот номер создан для решения деловых проблем любого рода. Он отлично гармонирует с договорами о встречах, заключениями договоров, решением юридических вопросов и с нотариальными делами.

Обладателем такого номера движут внутренние силы. У него довольно много энергии, чтобы реализовать все свои задумки. Номер также говорит о том, что действовать необходимо немедленно.

Цифра 2

Этот номер телефона больше подходит для того, чтобы получать звонки, чем звонить самому. Исключением являются те случаи, когда работа человека позволяет сделать звонок без тревог и сомнений, оставляя на душе чувство удовлетворения. С помощью этого номера можно налаживать контакты, он способствует гармонии и сотрудничеству.

Обладатель такого номера быстро находит с окружающими людьми общий язык. Внутри этого человека спокойствие и гармония. Однако, если он хочет достичь чего-то большего, то нужно выходить за рамки своего комфорта.

Цифра 3

Этот номер отлично подходит для разных активностей и для завершения любых начатых и старых дел. Он отлично подходит журналистам и рекламщикам, художникам, актерам, людям, занимающимся шоу-бизнесом, туризмом и коммерцией. По такому номеру телефона отлично договариваться о деловых встречах, о путешествиях и поездках, о развлечении и веселье.

Номер так и кричит своему обладателю, что он должен сосредоточить свое внимание на себе любимом. Скорее всего, такой человек часто хочет помочь всем и каждому, разрываясь на несколько частей от того, что не получается все успеть. Самое время подумать о себе. Организуйте сначала помощь самому себе, а потом и другим помогать будет совсем не в тягость.

Цифра 4

Этот номер помогает контактам, которые направлены на упорный труд, созидание и серьезность. С таким номером не стоит задумывать важные дела и заниматься спекуляцией. Он хорош для общения на темы, связанные с домашними делами, ремонтом помещений, и совсем не годится для бесед о путешествиях, свиданиях, развлечениях и поездках.

Обладателям такого номера рекомендуем научиться выходить из своего обычного состояния и искать новые пути решения проблем на своем пути. Вероятнее всего, такому человеку необходимо поменять свое видение мира.

Цифра 5

Во время общения по этому номеру могут происходить изменения в отношениях и делах, поэтому лучше не общаться по нему, когда вы точно не уверены в том, что ваша задумка достойна внимания и реалистична. Этот номер способствует приходу долгожданного успеха, а также помогает давно начатым делам дать свои плоды. Не стоит выяснять отношения по этому номеру, в том числе и любовные, так как результат может быть очень непредсказуемым.

Своему обладателю номер подарит уверенность в себе и привлечет в его жизнь удачу. Если пятерка – это ваша цифра, знайте, что вы на правильном пути.

Цифра 6

Данный номер абсолютно не годится для новых начинаний, необдуманных решений, предприятий, решительных и быстрых действий. Он поможет вам получить утешение или совет, подойдет для решения деликатных проблем, в том числе связанных с близкими людьми и семьей. Отлично подойдет для назначения общественных собраний, конференций, хозяйственных дел, для встреч с единомышленниками и друзьями.

Своему обладателю номер говорит о том, что очень важно слушать советы своих близких. Этим людям также важно развивать интуицию.

Цифра 7

Номер не подходит для длительных переговоров на темы финансов и бизнеса, не подходит для назначения встреч, однако благоприятен для того, чтобы наладить связи в области научных разработок, исследований, мистики и философии. Также он поможет вам получить советы и рекомендации.

Обладателю этого номера необходимо развивать нестандартный подход к своим делам и учиться мыслить оригинально, так как данное число является символом творчества и искусства в нумерологии.

Цифра 8

Отлично подходит для контактов в сфере финансов и бизнеса, для продаж. Он помогает своему владельцу добиться успеха, материального благополучия, способствует укреплению его авторитета и организованности. С помощью этого номера самые серьезные и важные дела завершаются легко и быстро.

Обладателю такого номера судьба дала шанс реализовать себя в карьере, не стоит упускать такую уникальную возможность.

Цифра 9

Этот номер прекрасно подойдет для начинания перспективных дел, для усиления контактов и связей, для любых свершений и для объявления важных планов. Такой номер способствует появлению благоприятных возможностей, поможет финансовым и коммерческим делам. Больше всего такой номер подходит людям из мира художеств и искусства.

Обладателю этого номера следует обратить свое внимание на моральные принципы и духовность. Такой номер является своеобразным знаком того, что человеку необходимо духовно совершенствоваться.

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