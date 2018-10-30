На пляжі Каліфорнії серфери відсвяткували Геловін

Серфери в костюмах до Геловіну. Таку дивовижу спостерігали відпочивальники на одному з пляжів Каліфорнії. Напередодні Дня усіх святих десятки місцевих приборкувачів дощок вирішили розважитися самі та повеселити глядачів