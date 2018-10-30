30 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
30 октября - 303-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 62 дня.
Именины 30 октября
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей.
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