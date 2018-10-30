Измена близкого человека - серьезное испытание. Однако есть знаки зодиака, которые способны не просто пройти сквозь него и простить неверную половинку. Об этом пишет Uznayvse.

Весы

Весами управляет планета любви и отношений Венера. Для этого знака союз с другим человеком - часто одна из главных тем в жизни. Весы не выносят принимать решений и рубить с плеча, но любят, когда все всем довольны.

Факт измены сильно их озадачит, особенно Мужчину-Весы, он может долго взвешивать ситуацию, пытаясь рассмотреть ее со всех сторон, и не выдавать решения. Чем крепче были его отношения до измены - тем сложнее.

Но если провинившаяся сторона раскаивается, добиться прощения от вечно колеблющихся и стремящихся к партнерству Весов возможно.

Рыбы

Для этого нептунианского знака характерны милосердие, сострадание, духовность и склонность поддаваться иллюзиям. Как и все водные знаки, Рыбы дают человеку обостренную интуицию и чувствительность.

Так что вымаливать прощение после измены у представителя знака Рыб стоит, взывая к его чувствам. А там уже как повернется.

Мужчина-Рыбы простит скорее, если еще питает к подруге возвышающее чувство влюбленности. А женщину-Рыбы может глубоко тронуть слезное раскаяние.

Рак

Подопечный Луны, знак Рака накрепко связан с семьей и домом.

Женщин-Раков могут привлекать мужчины, особо ценящие семью и домашний уют. Мужчины-Раки часто бывают доверчивыми, ранимыми и любят посидеть дома - но скрывают это.

Измена для этого знака - серьезный удар. Громкого разбора полетов, скорее всего, не будет. Зато будут глубокая обида и молчание. Мужчина-Рак будет обижен, но в конце концов оттает.

Знак Рака дает привязчивость к своему гнездышку и близким. Если человек не горделив по природе, вряд ли он хлопнет дверью и уйдет. Но будет сильно страдать. Решать проблему доверия с ним нужно на прочном фундаменте семейных и отношенческих ценностей - ради них Рак может найти в себе силы просить измену.

Стрелец

И здесь есть за что уцепиться по нашей теме. Прощать измену нелегко, особенно для огненных знаков. Но Стрелец, можно сказать, самый организованный огонь, который не горит попусту.

Слушая мольбы о прощении, представитель знака, особенно свободолюбивый мужчина-Стрелец, способен отойти от страстей и взглянуть на проблему философски. Не зря же Стрельцом управляет мудрый и щедрый Юпитер.

Если отношения с партнером дороги, после серии нравоучений представитель знака Стрелец может выдать прощение. Женщине-Стрельцу будет сложнее совладать с эмоциями. Вполне возможно, что перед тем как одарить прощением, ей захочется проучить изменщика.

Девы

Придирчивый анализатор Дева тоже может снизойти до прощения измены. Меркурий в ипостаси Девы дает человеку высокую требовательность почти ко всему, сильное чувство ответственности и мощный интеллект.

Это сдерживает представителей знака от скоропостижных решений и делает их несколько расчётливыми. Измена может особенно больно ударить по обостренному ощущению чистоты женщины-Девы и вызвать леденящий душу холод со стороны мужчины-Девы.

Но главное, что во всей этой ситуации представители знака не сгорают в эмоциях, а сохраняют трезвый рассудок и объективность. А это значит, что, если их отношения действительно чего-то стоят, они могут решиться на прощение.

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