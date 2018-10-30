Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера

На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували російський авіаносець "Адмірал Кузнецов". Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера. Сам авіаносець не ушкоджений.

Четверо робітників, які опинились у воді, постраждали від переохолодження. В одного чоловіка - поранення живота. Тепер усім їм надають допомогу. "Адмірал Кузнецов" перебуксирували на інший судноремонтний завод.