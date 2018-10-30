Авіаносець Росії затопив плавучий док [ Редактировать ]
На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували російський авіаносець "Адмірал Кузнецов". Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера. Сам авіаносець не ушкоджений.
Четверо робітників, які опинились у воді, постраждали від переохолодження. В одного чоловіка - поранення живота. Тепер усім їм надають допомогу. "Адмірал Кузнецов" перебуксирували на інший судноремонтний завод.
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