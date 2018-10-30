Семеро людей загинули внаслідок буревію в Італії. Здебільшого від падіння дерев через сильний вітер. Його пориви подекуди сягали 130 кілометрів за годину. Негода накрила переважно північні регіони.

Найвищий рівень небезпеки оголошували у шести з них: Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето, Тренто та Абруццо. Там оголосили штормове попередження, зачинили сотні навчальних закладів.

Венеція затоплена на 75 відсотків. Такий рівень води, за даними служби статистики міста, є найвищим з листопада 2012 року.