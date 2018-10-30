Рятувальники дістали з моря шість тіл загиблих пасажирів індонезійського літака, який зазнав аварії напередодні. Їх доправили до лікарні у Джакарті.

Знайшли й окремі частини лайнера - ймовірно хвіст. Щоправда основний корпус, а відповідно й бортові самописці, відшукати досі не вдається. Заважає стрімка підводна течія. Відучора на місці катастрофи працюють водолази та підводні роботи. Нагадаю, напередодні вранці пасажирський Боїнг 737 індонезійських авіаліній Lion Air впав у Яванське море через 13 хвилин після злету. За кілька хвилин до катастрофи пілот надіслав запит на екстрену посадку. На борту лайнера було 189 людей.

"Я дав вказівку рятувальним службам працювати без упину всі ці 24 години. Допоки не відшукають основний корпус літака. Його досі не виявили попри те, що ми знаємо його місцеперебування", - говорить Джоко Відодо, президент Індонезії.