У Болгарії правоохоронці викрили чиновників, які за гроші допомагали громадянам країн, що не входять до складу ЄС - зокрема України, Молдови та Македонії - отримати болгарські паспорти.

Корумповані чиновники видавали "клієнтам" спеціальні довідки, які засвідчують їхнє начебто болгарське коріння. Із цим документом ті вже могли подавати запит на отримання громадянства.

Одна така посвідка коштувала покупцям до п'яти тисяч євро. А на тиждень їх видавали близько тридцяти.

Нині підозрюваним закидають корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.