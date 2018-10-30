Вбивця власних дітей проведе два місяці у СІЗО [ Редактировать ]
Два місяці у СІЗО проведе жінка, яку звинувачують у вбивстві власних дітей. Такий запобіжний захід ухвалив Дарницький суд Києва. Нагадаю, кілька днів тому батько 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки звернувся до поліції через зникнення дітей та їхньої матері.
Жінку знайшли наступного дня на трасі Київ-Чернігів у неадекватному стані. Вона розповіла, що втопила дітей в озері та намагалася заподіяти смерть і собі. Жінка працювала вихователькою дитсадка.
Тепер їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.
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