На Закарпатті розслідують смерть від кору 12-річного хлопчика. Він не був щеплений і тиждень його лікували вдома. Кого звинувачують рідні у смерті дитини і що кажуть лікарі? З'ясовувала Мар'яна Мартин.

Хлопчик помер у реанімації обласної дитячої лікарні. Сюди рідні привезли його у суботу з самого ранку з температурою та характерним висипом. А вже після обіду лікарі констатували смерть. Хворів Іван майже тиждень, зле йому стало у школі.

"Писав контрольну роботу. І йому стало не те що погано, його дуже боліла голова, каже. І підвищилася температура, і його вчителі зразу відпустили додому", - говорить Марина Грабовицька, вчителька померлого.

Телефоном батьки зв'язалися зі знайомим неонатологом з дитячої лікарні. Той запідозрив ангіну, призначив антибіотики. Та за кілька днів - стан підлітка погіршився.

"Лікар сказав що це кір, хвилюватись не треба, все нормально. Кір можна лікувати вдома, якщо що то дзвоніть. І відправив нас додому", - говорить Анжеліка Кампов, сестра померлого.

У смерті сина батьки звинувачують медиків обласної дитячої лікарні. Мовляв саме після перших маніпуляцій стан дитини став критичним.

"Йому там дали п'ять уколів після чого йому стало дуже зле", - говорить Анжеліка Кампов, мати померлого.

Медики ж переконують - зробили все можливе. У дитини був ускладнений перебіг хвороби через відсутність щеплення.

"Були недивлячися прояви виражені дихальної недостатності, сецевої недостатності. Різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію. Легень спасти дитину не вдалось на всі ці реанімаційні заходи", - говорить Євген Жупан, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні.

Щепленим Іван і справді не був. Він дуже боявся уколів. І кожен "похід" в амбулаторію закінчувався підвищенням температури. Принаймні так запевняють рідні. Які, до слова, вже звернулися до правоохоронців.

"Чоловік вбачає у причинах смерті саме недбайливе виконання лікарями своїх професійних обов'язків. За даним фактом розпочате слідство наразі призначено ряд експертиз зі встановлення причини смерті", - говорить Інеса Манзулич-Іванова, речник ГУНП в Закарпатській області.

Від чого померла дитина буде відомо після проведення відповідних експертиз. А у самій обласній дитячій створять комісію, яка має вивчити дії лікарів.