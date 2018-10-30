У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Ліндгрен

Українські військові в зоні зіткнення не лише боронять Батьківщину від ворога, але й розважають місцеву малечу. Зокрема у прифронтовому Краматорську організували вистави для дітей. Геннадій Вівденко усе бачив.

У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Ліндгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до тисячі дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою "Артперемир'я". Її організував штаб Об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна.

Виконавець ролі Карслона Олександр сам із Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки.

"Для земляков очень трепетно с удовольствием сюда приехал, это сказка. Дети сами для себя будут понимать о добре о зле. Что тут еще доносить", - говорить Олександр Кокарев, актор.

У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домівок, а коли доведеться - необхідно мати при собі документи.

"Необхідно постійно тренуватися немає ніякої мети, крім тренування перевірки сил і засобів, які мають бути готовими щодо терористичної загрози якої на даний час немає", - говорить Сергій Наєв, командувач операції об'єднаних сил.

Перед Будинком культури новокраматорського машинобудівного заводу - де триває дитячий захід - ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр.

Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 кв метрів накрити плиткою. освітлення вже є. потім озеленення.

"Конечно, оно красиво получилось, совсем другая. Не такая, как была раньше", - говорить Дмитро, помічник гендиректора будкомпанії-підрядника із реконструкції центральної площі міста Краматорськ.

Реконструкцію краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа "артперемир'я"- дитячого театру має відвідати ще п'ять фронтових міст.