Россия может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

В частности, его спросили, может ли ситуация в Черном море стать такой, какой есть в Азовском море, учитывая то, что Россия в Черном море захватила украинские нефтяные вышки, которые теперь окружены российским черноморским флотом.

"Они уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена", - заявил Воронченко.

Ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей.