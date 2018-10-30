Россия может обострить ситуацию в Черном море - ВМС Украины [ Редактировать ]
Россия может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
В частности, его спросили, может ли ситуация в Черном море стать такой, какой есть в Азовском море, учитывая то, что Россия в Черном море захватила украинские нефтяные вышки, которые теперь окружены российским черноморским флотом.
"Они уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена", - заявил Воронченко.
Ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей.
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