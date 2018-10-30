На Корсику насувається потужний буревій [ Редактировать ]
На французький острів Корсика насувається потужний буревій. Про це повідомила метеорологічна служба Франції. Шторму вже присвоїли "червоний" рівень небезпеки. Очікують пориви вітру до 160 кілометрів за годину.
Місцеві жителі готуються до негоди - щільно зачиняють вікна, а дехто вирішив на певний час залишити територію острова. Влада просить не виходити з помешкань без нагальної потреби.
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