Захоплення заручниці: поліція Німеччини встановила особу терориста

Нападник зайшов до "Макдональдсу" поблизу залізничного вокзалу в Кельні та кинув у відвідувачів коктейль Молотова, після чого увірвався до аптеки неподалік та взяв у заручники жінку