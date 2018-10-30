У Франкфурті знайшли бомбу часів Другої світової [ Редактировать ]
125-кілограмову бомбу часів Другої Світової знайшли у європейському кварталі міста Франкфурт. Знахідку виявили поблизу будівельного майданчика.
Близько 16 тисяч людей на 700 метрів довкола мають евакуювати з небезпечної зони. Снаряд знешкодить група фахівців, яка прибула до місця інциденту.
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