У Затоці депутати відмовилися звітувати через скандал із забудовою [ Редактировать ]
У курортній Затоці під Одесою не вщухає скандал із забудовою піщаних пляжів. Нагадаю, це рішення депутатів селищної ради обурило місцевих жителів. Вони прийшли до народних обранців - поставити свої запитання. Чи вдалося - бачив Андрій Анастасов.
Жителі Затоки прийшли на сесію селищної ради. З'ясувати в депутатів: чому пізно ввечері одинадцятого жовтня таємно від людей ті провели сесію та затвердили план, що передбачає забудову пляжів приватними особами. Але з невідомих причин депутати не з'явились. Із тринадцяти обранців - у залі лише один.
"Кворума нет, поэтому я открыл сессию, но так как это, я ее и закриваю", - говорить Василь Звягінцев, Затоківський селищний голова.
Люди обурені. Нагадують: таємній сесії передували громадські слухання щодо узбережжя. Частина громадян взагалі туди не потрапила: не пускали тітушки. Інші уперше побачили документацію на стінах. Причому термін подання зауважень до цих проектів становив лише один день.
"Я, например, стоя вот здесь вот в коридоре - мне ничего не понятно и не видно! Так как я эту карту первый раз вижу перед глазами, у меня тут очень много вопросов".
Слухання проводив ось цей чоловік. Дмитро Кукол - начальник земельного відділу селищної ради. Намагаємось запитати в нього: як протягом одного дня можна вивчити складні креслення та ще й подати свої пропозиції? Але посадовець від нас просто тікає.
"Можно вам вопрос задать касательно… - Нет, нельзя! - Почему? - Потому!".
А от селищний голова відповідає: законодавство чітко не визначає, скільки часу документи може вивчати громада. Мовляв, сказано: протягом місяця. А цю фразу в Затоці розтлумачили по-своєму.
"То есть один день или десять дней - там не указано! Может, в один день, а может быть, и в месяц", - говорить Василь Звягінцев, Затоківський селищний голова.
Місцеві жителі, тим часом, не знають, що й робити. Побоюються, що депутати знову зберуться на таємну сесію. І почнуть розподіляти земельні ділянки під забудову вже конкретним особам.
"На сегодняшний день я более чем уверена, что техническая документация уже разработана, остался только последний шаг: присвоить кадастровые номера и раздать людям, которые уже обилечены, уже заплатили за эти земли", - говорить Юлія Присяжнюк, жителька Затоки.
Нагадаю, йдеться про півсотні гектарів на самісінькому узбережжі Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та розслідує можливі порушення земельного законодавства.
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