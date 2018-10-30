На Донбасі поранили українського бійця [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Здебільшого вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. На півдні Донеччини було неспокійно й сьогодні окупанти обстрілювали Павлопіль. Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків.
по теме
Война на Донбассе: ранен украинский военный
За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины
На Маріупольському напрямку бойовики застосували кулемети
Жодного дня без обстрілів. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Такі дані штабу на 18 годину
В "Борисполе" задержали воевавшего за боевиков украинца
Он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное
Над Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ
Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным
Війна на Донбасі: російські снайпери влаштовують нічні обстріли
Російські снайпери нещодавно перейшли на нічну стрілянину, отримали тепловізорні приціли - і тепер полюють на наших армійців