Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Здебільшого вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. На півдні Донеччини було неспокійно й сьогодні окупанти обстрілювали Павлопіль. Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків.