За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом во вторник, 30 октября, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник не применял. Количество обстрелов сравнительно с предыдущими сутками не увеличилось, однако противник интенсивнее стал применять стрелковое оружие, в частности, крупнокалиберной.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"С начала суток противник из стрелкового оружия обстрелял позиции наших войск в районе Павлополя. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

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