Хурма - незаменимый помощник в борьбе с осенним авитаминозом. Однако стоит помнить, что далеко не всем она бдет полезна и окажет лечебные свойства. Существуют и серьезные противопоказания для его употребления.

Хурму нельзя есть при спайках в кишечнике и запорах, поскольку содержащийся в ней танин может провоцировать острую непроходимость.

Хурма противопоказана при панкреатите и заболеваниях 12-перстной кишки;

Вяжущие вещества, входящие в состав хурмы, способны замедлять обмен веществ. Поэтому плодами не стоит увлекаться тем, кто склонен к полноте и быстрому набору веса;

Фрукт нельзя есть детям до десяти лет: танин образует с желудочным соком вязкую смесь, что приводит к проблемам с пищеварением;

Медики не советуют употреблять хурму при диабете из-за высокого содержания природных сахаров;

При беременности рекомендуется умеренное употребление хурмы: как и остальные ярко окрашенные фрукты, она может вызвать аллергическую реакцию;

И еще одно правило, которое нельзя игнорировать: хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком, так как это чревато расстройством желудка.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть лук.