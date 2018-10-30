Рада Безпеки ООН cьогодні ввечері у Нью-Йорку проведе відкрите засідання - говоритимуть про ситуацію на українському Сході. Радбез засідатиме з ініціативи України.

Вітчизняне МЗС уже закликало міжнародних партнерів - тиснути на Росію, адже окупаційна влада планує провести на Донбасі так звані "позачергові вибори".

Раніше в ЄС заявили, що псевдо-голосування на території ОРДЛО суперечитиме мінським домовленостям та лише ускладнить врегулювання ситуації.